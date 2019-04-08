Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский согласились провести дебаты перед вторым туром выборов. Факты ICTV собрали самую важную информацию на данный момент.

Дебаты пройдут во второй раз за время независимости Украины. В законе о выборах установлена дата – последняя пятница перед днем выборов, с 19.00 до 22.00, то есть 19 апреля.

Уже после оглашения результатов экзит-пола кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Петр Порошенко заявили, что готовы принимать участие в дебатах перед вторым туром выборов.

Первым о необходимости проведения дебатов заявил Петр Порошенко, а потом эту мысль поддержал и Владимир Зеленский.

Еще до официального оглашения результатов первого тура (уже после того, как был завершен подсчет всех голосов) Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором вызвал Петра Порошенко на дебаты на стадион НСК Олимпийский.

Одним из обязательных условий он назвал сдачу анализов на наркотики и алкоголь.

4 апреля появился видеоответ Петра Порошенко, в котором он объяснил, что правила дебатов прописаны в законе про выборы президента, но согласен встретиться с Зеленским на НСК Олимпийский.

В ЦИК заявили, что подобное событие будет расцениваться как политическая агитация и должно проводиться за деньги кандидатов. Согласно закону, дебаты должны проводиться в студии Суспільного.

Тем не менее, глава Суспільного Зураб Аласания заявил, что НОТУ уже начало переговоры о проведении дебатов на НСК Олимпийский.

Читайте: Как Зеленский и Порошенко анализы сдавали – фотожабы

После ответа Порошенко Зеленский решил предложить кандидатуру Юлии Тимошенко в роли модератора дебатов и дал ей 24 часа, чтобы подумать.

Порошенко также записал ответ, в котором призвал Зеленского “быть мужиком” и прийти на дебаты на стадион.

5 апреля оба кандидата пошли сдавать анализы, однако в разных местах.

Зеленский сдавал кровь в Eurolab, а Порошенко приехал на НСК Олимпийский, где у него взяли анализы медики из клиник Борис, Медиком, киевской городской наркологической больницы и государственной неотложной помощи.

После забора анализов Порошенко сказал, что надеется на несколько туров дебатов.

7 апреля Петр Порошенко заявил, что 14 апреля ждет Владимира Зеленского на НСК Олимпийский для проведения дебатов. При этом Порошенко отметил, что приглашает и зрителей, и все телеканалы.

На дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК Олимпийский предварительно придется потратить около 1 миллиона долларов, заявил глава правления Общественного телевидения Зураб Аласания.

Он также сообщил, что провел встречу с представителями штаба Порошенко и планирует провести встречу с командой Зеленского 8 апреля.

8 апреля Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Порошенко на НСК Олимпийский состоится 19 апреля.

Со своей стороны, Порошенко анонсировал в эфире украинского телеканала датой проведения дебатов 14 апреля. Дни, о которых заявили кандидаты, не сходятся.

К слову, первые результаты анализов кандидата в президенты Петра Порошенко не показали наличия психоактивных веществ.