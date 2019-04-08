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Факти / Україна

Дебати на Олімпійському: у Суспільному назвали ціну

Дебати між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком на НСК Олімпійський коштуватимуть 6 млн грн.

Дебати на Олімпійському: у Суспільному назвали ціну

Дебати на НСК Олімпійський між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком обійдуться орієнтовно в 6 млн грн, сказав глава правління НОТУ Зураб Аласанія.

Основна частина грошей піде на оренду стадіону. Його потрібно орендувати мінімум на два дні, щоб встигнути все організувати і побудувати там сцену.

– Далі залежить від самих сцен, де буде їх розташування, де будуть екрани, освітлення, озвучення і так далі. Разом все це потягнуло приблизно на 6 млн, – сказав Аласанія.

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Також доведеться платити телеканалам за трансляцію дебатів згідно з їхніми прайсами, якщо їх визнають політичною агітацією.

– Це окремі суми, які я порахувати не можу. У ЦВК лежать ці прайси, вони незмінні вже і додатково це може бути ще 6 млн – сказав він.

Аласанія зазначив, що якщо один з кандидатів не прийде на дебати, то сума може зменшитися.

На його думку, дебати все ж відбудуться в студії Суспільного, а не на стадіоні.

Де та коли мають пройти дебати?

  • За законом – 19 квітня у студії НСТУ 33%, 72 votes
    72 votes 33%
    33%
  • 19 квітня на НСК Олімпійський 27%, 60 votes
    60 votes 27%
    27%
  • Кому взагалі потрібні ці дебати? 15%, 34 votes
    34 votes 15%
    15%
  • 14 квітня на НСК Олімпійський 13%, 28 votes
    28 votes 13%
    13%
  • На стадіоні, а згодом у студії НСТУ 12%, 26 votes
    26 votes 12%
    12%
Всього голосів: 220

Раніше Володимир Зеленський заявив, що дебати відбудуться 19 квітня, а Петро Порошенко очікує на зустріч 14 квітня.

Джерело: Українська правда

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