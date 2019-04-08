Дебати між Володимиром Зеленським і Петром Порошенком на НСК Олімпійський коштуватимуть 6 млн грн.
Дебати на НСК Олімпійський між кандидатами в президенти Володимиром Зеленським і Петром Порошенком обійдуться орієнтовно в 6 млн грн, сказав глава правління НОТУ Зураб Аласанія.
Основна частина грошей піде на оренду стадіону. Його потрібно орендувати мінімум на два дні, щоб встигнути все організувати і побудувати там сцену.
– Далі залежить від самих сцен, де буде їх розташування, де будуть екрани, освітлення, озвучення і так далі. Разом все це потягнуло приблизно на 6 млн, – сказав Аласанія.
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Також доведеться платити телеканалам за трансляцію дебатів згідно з їхніми прайсами, якщо їх визнають політичною агітацією.
– Це окремі суми, які я порахувати не можу. У ЦВК лежать ці прайси, вони незмінні вже і додатково це може бути ще 6 млн – сказав він.
Аласанія зазначив, що якщо один з кандидатів не прийде на дебати, то сума може зменшитися.
На його думку, дебати все ж відбудуться в студії Суспільного, а не на стадіоні.
Де та коли мають пройти дебати?
- За законом – 19 квітня у студії НСТУ 33%, 72 votes72 votes 33%33%
- 19 квітня на НСК Олімпійський 27%, 60 votes60 votes 27%27%
- Кому взагалі потрібні ці дебати? 15%, 34 votes34 votes 15%15%
- 14 квітня на НСК Олімпійський 13%, 28 votes28 votes 13%13%
- На стадіоні, а згодом у студії НСТУ 12%, 26 votes26 votes 12%12%
Раніше Володимир Зеленський заявив, що дебати відбудуться 19 квітня, а Петро Порошенко очікує на зустріч 14 квітня.
Джерело: Українська правда