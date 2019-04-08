PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Предвыборная программа Порошенко: главные тезисы и обещания

Действующий президент Украины Петр Порошенко по результатам первого тура выборов проходит во второй, в котором поборется за кресло главы государства. Факты ICTV предлагают вспомнить основные положения предвыборной программы кандидата в президенты.

Предвыборная программа Порошенко: главные тезисы и обещания

По результатам первого тура выборов президента Украины, который состоялся 31 марта, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Читайте: Петр Порошенко – кандидат в президенты Украины

Предвыборная программа Петра Порошенко – Великое государство свободных и счастливых людей

Главные обещания Порошенко очертил в четырех пунктах программы.

Своим путем – к большой цели

Этот путь Порошенко видит прежде всего в членстве Украины в Евросоюзе и НАТО – в 2023 году подача заявки на вступление в ЕС, а дальше получение Плана действий по членству в Альянсе.

Но перед этим кандидат обещает достижения:

  • высоких стандартов жизни людей;
  • верховенства права;
  • безопасности и защиты государства;
  • регионального лидерства в аграрном секторе Европы;
  • вхождение в пятерку мировых лидеров ІТ-сектора;
  • стать одной из десяти наиболее посещаемых стран Европы.

Прочный фундамент великой державы

В этом блоке Порошенко обещает:

  • завершить создание системы противоракетной и противовоздушной обороны;
  • модернизировать флот и воздушные силы;
  • продолжить линию на восстановление территориальной целостности Украины, возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма политико-дипломатическим путем.

От преодоления бедности к устойчивому развитию

Преодоление бедности – основная задача предвыборной программы Порошенко.

– Для нас главное – каждый человек, его счастье, возможности свободной самореализации и достойной жизни. Поэтому базовым принципом нашей политики является “деньги ходят за людьми”. И это касается и образовательной реформы, и изменений в системе здравоохранения, и политики социальной защиты, и любой другой реформы, – говорится в программе.

Прорыв и качественные изменения в экономике

Его стратегия перехода от глубокого кризиса и борьбы за выживание к устойчивому развитию базируется на пяти секторах экономики, где Украина может выйти на лидерские позиции:

  • аграрный сектор: когда экспорт переработанной продукции будет значительно превышать продажи сырья;
  • ИТ-сектор: превращение его в креативную индустрию с развитием высоких технологий;
  • авиастроение и космическая отрасли;
  • судостроение;
  • оборонно-промышленный комплекс.

Кроме того, улучшение инфраструктуры станет толчком для туристической отрасли, что позволит Украине войти в десятку самых популярных культурно-туристических направлений в Европе.

 

Петро Порошенко – передвиборча програма 2019

К слову, социолог Ирина Бекешкина рассказала, как Петр Порошенко может победить во втором туре выборов президента Украины.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Выборы 2019. Зеленский обратился в МВД за охраной
Порошенко зовет Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля
Как изменить место голосования через суд
Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)
Кто победит во втором туре выборов – ставки букмекеров
Сценарии победы во втором туре президентских выборов: стоит ли ждать сюрпризов
Как зарегистрироваться для голосования во втором туре выборов
Анализы кандидатов: в Киев приедут эксперты VADA
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка