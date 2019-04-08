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Факти / Україна / Політика

Передвиборча програма Порошенка: головні тези і обіцянки

Чинний президент України Петро Порошенко за результатами першого туру виборів проходить до другого, в якому побореться за крісло глави держави. Факти ICTV пропонують згадати основні тези передвиборчої програми кандидата у президенти.

Передвиборча програма Порошенка: головні тези і обіцянки

За результатами першого туру виборів президента України, який відбувся 31 березня, у другий тур проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

Читайте: Петро Порошенко – кандидат в президенти України

Передвиборча програма Петра Порошенка – Велика держава вільних і щасливих людей

Головні обіцянки Порошенко окреслив у чотирьох пунктах програми.

Своїм шляхом – до великої мети

Цей шлях Порошенко бачить передусім у членстві України в Євросоюзі та НАТО – у 2023 році подача заявки на вступ до ЄС, а далі отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

Але перед цим кандидат обіцяє досягнення:

  • високих стандартів життя людей;
  • верховенства права;
  • безпеки і захисту держави;
  • регіонального лідерства у аграрному секторі Європи;
  • входження до п’ятірки глобальних лідерів ІТ-сектору;
  • стати однією з десяти найбільш відвідуваних країн Європи.

Міцний фундамент великої держави

У цьому блоці Порошенко обіцяє:

  • завершити створення системи протиракетної та протиповітряної оборони;
  • модернізувати флот і повітряні сили;
  • продовжити лінію на відновлення територіальної цілісності України, повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей і Криму політико-дипломатичним шляхом.

Від подолання бідності до сталого розвитку

Подолання бідності – основне завдання передвиборчої програми Порошенка.

– Для нас головне – кожна людина, її щастя, можливості вільної самореалізації та гідного життя. Тому базовим принципом нашої політики є “гроші ходять за людьми”. І це стосується й освітньої реформи, і змін у системі охорони здоров’я, і політики соціального захисту, і будь-якої іншої реформи, – йдеться у програмі.

Прорив та якісні зміни в економіці

Його стратегія переходу від глибокої кризи і боротьби за виживання до сталого розвитку базується на п’яти секторах економіки, де Україна може вийти на лідерські позиції:

  • аграрний сектор: коли експорт переробленої продукції буде значно перевищувати продаж сировини;
  • ІТ-сектор: перетворенн його на креативну індустрію з розвитком високих технологій;
  • авіабудування і космічна галузь;
  • суднобудування;
  • оборонно-промисловий комплекс.

Окрім того, покращення інфраструктури стане поштовхом для туристичної галузі, заядяки чому Україна може увійти до десятки найпопулярніших культурно-туристичних напрямків у Європі.

Петро Порошенко – передвиборча програма 2019

До слова, соціолог Ірина Бекешкіна розповіла, як Петро Порошенко може перемогти у другому турі виборів президента України.

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