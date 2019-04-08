Чинний президент України Петро Порошенко за результатами першого туру виборів проходить до другого, в якому побореться за крісло глави держави. Факти ICTV пропонують згадати основні тези передвиборчої програми кандидата у президенти.
За результатами першого туру виборів президента України, який відбувся 31 березня, у другий тур проходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
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Передвиборча програма Петра Порошенка – Велика держава вільних і щасливих людей
Головні обіцянки Порошенко окреслив у чотирьох пунктах програми.
Своїм шляхом – до великої мети
Цей шлях Порошенко бачить передусім у членстві України в Євросоюзі та НАТО – у 2023 році подача заявки на вступ до ЄС, а далі отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.
Але перед цим кандидат обіцяє досягнення:
- високих стандартів життя людей;
- верховенства права;
- безпеки і захисту держави;
- регіонального лідерства у аграрному секторі Європи;
- входження до п’ятірки глобальних лідерів ІТ-сектору;
- стати однією з десяти найбільш відвідуваних країн Європи.
Міцний фундамент великої держави
У цьому блоці Порошенко обіцяє:
- завершити створення системи протиракетної та протиповітряної оборони;
- модернізувати флот і повітряні сили;
- продовжити лінію на відновлення територіальної цілісності України, повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей і Криму політико-дипломатичним шляхом.
Від подолання бідності до сталого розвитку
Подолання бідності – основне завдання передвиборчої програми Порошенка.
– Для нас головне – кожна людина, її щастя, можливості вільної самореалізації та гідного життя. Тому базовим принципом нашої політики є “гроші ходять за людьми”. І це стосується й освітньої реформи, і змін у системі охорони здоров’я, і політики соціального захисту, і будь-якої іншої реформи, – йдеться у програмі.
Прорив та якісні зміни в економіці
Його стратегія переходу від глибокої кризи і боротьби за виживання до сталого розвитку базується на п’яти секторах економіки, де Україна може вийти на лідерські позиції:
- аграрний сектор: коли експорт переробленої продукції буде значно перевищувати продаж сировини;
- ІТ-сектор: перетворенн його на креативну індустрію з розвитком високих технологій;
- авіабудування і космічна галузь;
- суднобудування;
- оборонно-промисловий комплекс.
Окрім того, покращення інфраструктури стане поштовхом для туристичної галузі, заядяки чому Україна може увійти до десятки найпопулярніших культурно-туристичних напрямків у Європі.
Петро Порошенко – передвиборча програма 2019
До слова, соціолог Ірина Бекешкіна розповіла, як Петро Порошенко може перемогти у другому турі виборів президента України.