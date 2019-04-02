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Факты / Украина / Политика

Порошенко может победить во втором туре выборов – социолог назвала условие

На рейтинг Порошенко повлияли коррупционные скандалы. Единственный выход – убедить электорат, что Зеленский неподходящая кандидатура на пост главы государства.

Порошенко

Директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина считает, что коррупционные скандалы повлияли на рейтинг действующего президента.

– Несмотря на очевидные достижения во внешней политике страны, коррупция таки снизила рейтинг кандидата, – отметила она.

Социолог убеждена, что во втором туре выборов Порошенко победит, если большинство украинцев решит, что Владимир Зеленский является не соответствующим кандидатом на пост президента.

– Во втором туре выборов большинство граждан будут голосовать не за какого-то кандидата, а против другого.

Поэтому большинство граждан должны не столько испытать симпатию к действующему президенту, сколько решить, что Зеленский является несоответствующей кандидатурой, – отметила Бекешкина.

Эксперт сказала, что среди электората часть избирателей голосовала не столько за Порошенко, сколько против двух других кандидатов.

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К слову, Факты ICTV проанализировали, какую стратегию изберут лидеры гонки во втором туре выборов, как будут мобилизовать свой электорат и какие шаги предпримут.

Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Источник: Главред

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