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Факты / Украина / Политика

Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН)

В Украине продолжается подсчет голосов на выборах президента. Факты ICTV оперативно публикуют результаты ЦИК.

Бюлетень

31 марта состоялся день голосования на выборах президента Украины. На данный момент в ЦИК проводит подсчет голосов.

Как уже стало известно, по результатам первого тура выборов в новом раунде голосования в роли кандидатов примут участие Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

3 апреля. 9.10

Перерыв в ЦИК закончится в 10.00 утра. К этому времени обработано 99,88% протоколов.

  • Владимир Зеленский – 30.23%
  • Петр Порошенко – 15.95%
  • Юлия Тимошенко – 13.39%.

22.55

ЦИК объявила перерыв до 10.00 утра 3 апреля.

По состоянию на 22.00 Центризбирком принял протоколы об итогах голосования окружных избирательных комиссий 19 территориальных избирательных округов (№ № 45, 51, 105, 134, 146, 148, 149, 169, 175, 180, 181, 187, 198, 211, 213, 215 , 216, 219, 220).

21.15

На это время обработано 99,79% протоколов.

  • Владимир Зеленский – 30.22%
  • Петр Порошенко – 15.95%
  • Юлия Тимошенко – 13.39%.

17.12

По состоянию на 17.12 обработано 99.58% протоколов.

  • Владимир Зеленский – 30.22%
  • Петр Порошенко – 15.9%
  • Юлия Тимошенко – 13.39%

14.55

ЦИК обработала 99,29% протоколов.

  • Владимир Зеленский – 30.22%
  • Петр Порошенко – 15.93%
  • Юлия Тимошенко – 13.40%

12.10

ЦИК обработала 98,55% протоколов.

  • Владимир Зеленский – 30.24%
  • Петр Порошенко – 15.92%
  • Юлия Тимошенко – 13.39%

2 апреля. 06.50

ЦИК обработала 97,73% протоколов.

  • Владимир Зеленский – 30.26%
  • Петр Порошенко – 15.92%
  • Юлия Тимошенко – 13.38%

00.37

По состоянию на 00.37 ЦИК обработала 96,95% протоколов.

  • Владимир Зеленский – 30.22%
  • Петр Порошенко – 15.93%
  • Юлия Тимошенко – 13.40%

21.55.

ЦИК обработала 95.14% протоколов.

  1. Владимир Зеленский  – 30.23%
  2. Петр Порошенко – 15.94%
  3. Юлия Тимошенко – 13.40%

20.43.

В ЦИК посчитали 93.81% протоколов, согласно с которыми лидером остается Владимир Зеленский (30.26%). На второй позиции Петр Порошенко (15.93%), а на третьей – Юлия Тимошенко (13.39%).

18.30. 

ЦИК обнародовала результаты  90.08% обработанных протоколов, согласно с которыми Владимир Зеленский получает 30.26% голосов, Петр Порошенко – 15.99%, а Юлия Тимошенко – 13.35%.

17.20.

Обработано 87.21% протоколов. Тройка лидеров не изменилась:

  1. Владимир Зеленский  – 30.30%
  2. Петр Порошенко – 16.02%
  3. Юлия Тимошенко – 13.32%

16.35. 

ЦИК обработала 85.70% протоколов. Лидером остается Владимир Зеленский (30.33%), на втором месте Петр Порошенко (16.01%), а на третьем – Юлия Тимошенко (13.29%).

14.55

Лидерство после обработки 80,33% голосов все еще держит Владимир Зеленский.

Его результат на данный момент 30,41%.

На втором месте идет Петр Порошенко, набравший 16,03% голосов. Юлия Тимошенко остается на третьем месте с показателем в 13,24%.

13.30

ЦИК обработал 76,45% бюллетеней. Владимир Зеленский продолжает лидировать при подсчете голосов. За него проголосовали 30,40% избирателей.

За Петра Порошенко — 16,10%, за Юлию Тимошенко — 13,22%, за Юрия Бойко — 11,52%, за Анатолия Гриценко — 7,06.

12.20 

После обработки 71,27% голосов лидирует Владимир Зеленский. За него проголосовали 30,46% избирателей.

Второе и третье места с разрывом в около 3% занимают Петр Порошенко (16,18%) и Юлия Тимошенко (13,15%).

У Юрия Бойко  – четвертое место и 11,54%. За Анатолия Гриценко проголосовали 7,05%.

11.20 

ЦИК уже успела обработать 66,74% протоколов участковых избирательных комиссий.

Лидирует Владимир Зеленский с результатом 30.42%.

Петр Порошенко набирает 16.26%.

Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13.11%.

10.20 

Владимир Зеленский после подсчета 61,15% голосов немного упрочил лидерство. Его результат 30,38% голосов избирателей.

За Зеленским следуют Петр Порошенко (16,38%), Юлия Тимошенко (13,08%), Юрий Бойко (11,58%) и Анатолий Гриценко (7,06%). Остальные кандидаты набрали меньше 7% каждый.

9.30 

В Украине обработано 56.18% протоколов. Лидером остается Владимир Зеленский с 30,27% голосов.

Вторым идет Петр Порошенко, набравший 16,52% голосов. Юлия Тимошенко замыкает тройку с показателем в 13,08%.

8.35

Центральная избирательная комиссия Украины по состоянию на 8.35 обработала 50,36% протоколов участковых избирательных комиссий по подсчету голосов на выборах президента Украины.

За Владимира Зеленского проголосовали 30,20% избирателей, за Петра Порошенко — 16,64%, за Юлию Тимошенко — 13,08%, за Юрия Бойко — 11,53%, за Анатолия Гриценко — 7,11.

Читайте: Первый тур выборов президента в Украине (ОНЛАЙН)

 

7.20

По состоянию на этот час в Украине обработано 41,59 протоколов. Лидирует в президентской гонке Владимир Зеленский с 30,20% голосов.

На втором месте Петр Порошенко, набравший 16,72% голосов. Юлия Тимошенко остается на третьем месте с показателем в 13,17%.

6.25

В Украине обработано 34.65% протоколов. Лидером остается Владимир Зеленский с 30,18% голосов.

Вторым идет Петр Порошенко, набравший 16,67% голосов. Юлия Тимошенко замыкает тройку с показателем в 13,13%.

00.10 ЦИК обработала 1.29% протоколов – это 81 759 голоса.

Лидирует Владимир Зеленский с результатом 27.33% (22348 голоса)

Петр Порошенко набирает 17.53% (14339 голосов).

Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 16.09% (13162 голосов).

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Подсчет голосов на выборах 2019 – результаты ЦИК (ОНЛАЙН) / 2 фотографии

Напомним, лидером первого тура президентских выборов по результатам экзит-пола 30,6% стал Владимир Зеленский. На втором месте Петр Порошенко – 17,8% голосов, а третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2%.

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