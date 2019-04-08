Петр Порошенко отстранил от должности главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова.

Президент Украины Петр Порошенко своим указом №107/2019 отстранил Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.

Временно исполнять обязанности главы Одесской ОГА в соответствии с указом № 108/2019 будет первый заместитель руководителя облгосадминистрации Сергей Паращенко.

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Он был избран в 2010 году депутатом Одесского облсовета по мажоритарному округу Арцизского района, а в октябре 2015 года – депутатом Одесского облсовета 7 созыва.

Является руководителем фракции Блок Петра Порошенко Солидарность Одесской ОГА.

С 11 марта 2019 был назначен первым заместителем главы Одесского облсовета.

Ранее Факты ICTV писали о том, что суд отстранил Мангера от должности главы Херсонского облсовета.