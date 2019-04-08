Петро Порошенко відсторонив від посади главу Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова.

Президент України Петро Порошенко своїм указом №107/2019 відсторонив Максима Степанова з посади голови Одеської обласної державної адміністрації.

Тимчасово виконувати обов’язки голови Одеської ОДА відповідно до указу № 108/2019 буде перший заступник керівника облдержадміністрації Сергій Паращенко.

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Він був обраний у 2010 році депутатом Одеської облради по мажоритарному окрузі Арцизького району, а у жовтні 2015 року – депутатом Одеської облради 7 скликання.

Є керівником фракції Блок Петра Порошенка Солідарність Одеської ОДА.

З 11 березня 2019 року був призначений першим заступником голови Одеської облради.

Раніше Факти ICTV писали про те, що суд відсторонив Мангера від посади голови Херсонської облради.