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Факти / Україна

Порошенко звільнив голову Одеської ОДА Степанова

Петро Порошенко відсторонив від посади главу Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова.

Степанов

Президент України Петро Порошенко своїм указом №107/2019 відсторонив Максима Степанова з посади голови Одеської обласної державної адміністрації.

Тимчасово виконувати обов’язки голови Одеської ОДА відповідно до указу № 108/2019 буде перший заступник керівника облдержадміністрації Сергій Паращенко.

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Він був обраний у 2010 році депутатом Одеської облради по мажоритарному окрузі Арцизького району, а у жовтні 2015 року – депутатом Одеської облради 7 скликання.

Є керівником фракції Блок Петра Порошенка Солідарність Одеської ОДА.

З 11 березня 2019 року був призначений першим заступником голови Одеської облради.

Раніше Факти ICTV писали про те, що суд відсторонив Мангера від посади голови Херсонської облради.

Джерела: Адміністрація Президента, Адміністрація Президента

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