23 марта губернатор Одесской области был признан лучшим региональным лидером Украины.

Во время проведения ежегодной премии Человек года, губернатор Одесской области Максим Степанов получил награду Региональный лидер года.

– Мне приятно получить эту награду, потому что она важна и для моей команды, и для людей, живущих в регионе. Ведь это значит, что наша работа дает результат, – отметил губернатор Одесской области.

В ходе проведенного в прошлом экспертного опроса, Максим Степанов стал бесспорным лидером в рейтинге, благодаря выведению области на качественно новый уровень. В частности, благодаря ему, были созданы центры для лечения болезней сердца и неотложной помощи.

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Сам губернатор отмечает, что он вместе со своей командой просто правильно расставляет приоритеты – строит больницы, детские сады, соединяет дорогами те населенные пункты, на которые раньше чиновники не обращали внимания.

– Какая цель? Доказать, что мы способны реализовать тот фантастический потенциал, который имеет страна.

За время работы губернатора, Куяльницкий лиман был признан курортом государственного значения, а Одесская область стала лидером среди регионов по реформированию образовательной и медицинской отраслей.

Напомним, Максим Степанов возглавил Одесскую областную государственную администрацию 12 января 2017. Через два месяца презентовал собственный Стратегический план действий Умный регион.