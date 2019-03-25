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Факты / Украина

Максим Степанов – Региональный лидер года

23 марта губернатор Одесской области был признан лучшим региональным лидером Украины.

Степанов

Во время проведения ежегодной премии Человек года, губернатор Одесской области Максим Степанов получил награду Региональный лидер года.

– Мне приятно получить эту награду, потому что она важна и для моей команды, и для людей, живущих в регионе. Ведь это значит, что наша работа дает результат, – отметил губернатор Одесской области.

В ходе проведенного в прошлом экспертного опроса, Максим Степанов стал бесспорным лидером в рейтинге, благодаря выведению области на качественно новый уровень. В частности, благодаря ему, были созданы центры для лечения болезней сердца и неотложной помощи.

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Сам губернатор отмечает, что он вместе со своей командой просто правильно расставляет приоритеты – строит больницы, детские сады, соединяет дорогами те населенные пункты, на которые раньше чиновники не обращали внимания.

– Какая цель? Доказать, что мы способны реализовать тот фантастический потенциал, который имеет страна.

За время работы губернатора, Куяльницкий лиман был признан курортом государственного значения, а Одесская область стала лидером среди регионов по реформированию образовательной и медицинской отраслей.

Напомним, Максим Степанов возглавил Одесскую областную государственную администрацию 12 января 2017. Через два месяца презентовал собственный Стратегический план действий Умный регион.

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