Позиции российских боевиков на Ясиноватской развязке были уничтожены воинами ОС.

В результате уничтожения украинскими воинами позиций боевиков на Ясиноватской развязке были убиты два российских оккупанта и еще пять – ранены.

Позиция и укрытия горели целые сутки.

– Российские оккупанты решили востановить позиции на Ясиноватской развязке для провокационных обстрелов воинов ОС. Наши бойцы никаких шансов им не дают. В тот момент, когда оккупанты находились на позициях воины ОС решили отправить очередные плюшки ватрушкам, – написал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

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К слову, недавно ВСУ уничтожили двух боевиков и вражескую БМП в районе проведения операции Объединенных сил.