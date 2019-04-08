Позиції російських бойовиків на Ясинуватській розв’язці були знищені воїнами ОС.
У результаті знищення українськими воїнами позицій бойовиків на Ясинуватській розв’язці були вбиті два російських окупанти і ще п’ять – поранені.
Позиція і укриття горіли цілу добу.
– Російські окупанти вирішили встановити позиції на Ясинуватській розв’язці для провокаційних обстрілів воїнів ОС. Наші бійці ніяких шансів їм не дають. У той момент, коли окупанти знаходилися на позиціях воїни ОС вирішили відправити чергові плюшки ватрушкам, – написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.
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До речі, нещодавно ЗСУ знищили двох бойовиків і ворожу БМП в районі проведення операції Об’єднаних сил.
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