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Факти / Україна

Укриття горіло добу: ЗСУ знищили позиції окупантів на Донбасі

Позиції російських бойовиків на Ясинуватській розв’язці були знищені воїнами ОС.

Укриття горіло добу: ЗСУ знищили позиції окупантів на Донбасі

У результаті знищення українськими воїнами позицій бойовиків на Ясинуватській розв’язці були вбиті два російських окупанти і ще п’ять – поранені.

Позиція і укриття горіли цілу добу.

– Російські окупанти вирішили встановити позиції на Ясинуватській розв’язці для провокаційних обстрілів воїнів ОС. Наші бійці ніяких шансів їм не дають. У той момент, коли окупанти знаходилися на позиціях воїни ОС вирішили відправити чергові плюшки ватрушкам, – написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Читайте: Точний удар: ЗСУ знищили бліндаж окупантів на Донбасі

До речі, нещодавно ЗСУ знищили двох бойовиків і ворожу БМП в районі проведення операції Об’єднаних сил.

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