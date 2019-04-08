На сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая открывается сегодня в Страсбурге, будут попытки отменить санкции против российской делегации.

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба предупредил, что у РФ очень влиятельное лобби во главе с генсеком СЕ Турбьерном Ягландом.

– С понедельника следите за ПАСЕ. Будет очередная битва. В предыдущих мы победили. Но на этот раз очень влиятельные силы во главе с Ягландом и одной очень сильной страной (всех назову в случае их победы) будут настойчиво убеждать ПАСЕ сделать себе “химическую кастрацию” в интересах РФ, – написал дипломат в Twitter.

К слову, на прошлой неделе генсек СЕ Турбьерн Ягланд в своем отчете предложил очередной сценарий возвращения России в ПАСЕ.

Читайте: В ПАСЕ смягчили возможные санкции против России

Ранее Госдума РФ приняла постановление о неучастии в ПАСЕ в 2019 году и о неуплате взносов.

Москва заявила о “нарушении своих прав” после того, как у российской делегации отобрали право голоса из-за аннексии Крыма Россией.

Источник: Dmytro Kuleba