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Факти / Україна

В ПАРЄ буде битва за збереження санкцій проти РФ – Кулеба

На сесії Парламентської асамблеї Ради Європи, яка відкривається сьогодні у Страсбурзі, будуть спроби скасувати санкції проти російської делегації.

ПАРЄ

Постійний представник України у Раді Європи Дмитро Кулеба попередив, що у РФ дуже впливове лобі на чолі з генсеком РЄ Турбйорном Ягландом.

– З понеділка стежте за ПАРЄ. Буде чергова битва. У попередніх ми перемогли. Але цього разу дуже впливові сили на чолі з Ягландом і однією дуже сильною країною (усіх назву у разі їх перемоги) будуть особливо сильно переконувати ПАРЄ зробити собі “хімічну кастрацію” в інтересах РФ, – написав дипломат у Twitter.

До слова, минулого тижня генсек РЄ Турбйорн Ягланд у своєму звіті запропонував черговий сценарій повернення Росії до ПАРЄ.

Читайте: У ПАРЄ пом’якшили можливі санкції проти Росії

Раніше Держдума РФ прийняла постанову про неучасть у ПАРЄ в 2019 році та про несплату внесків.

Москва заявила про “порушення своїх прав” після того, як у російської делегації відібрали право голосу через анексію Криму Росією.

Джерело: Dmytro Kuleba

Фото: Dreamstime

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