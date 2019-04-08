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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ випробували новий контрбатарейний радар 1Л220УК

Укроборонпром завершив випробування контрбатарейного радару 1Л220УК розробки НВК Іскра.

ЗСУ випробували новий контрбатарейний радар 1Л220УК

Випробування підтвердили тактико-технічні характеристики радару 1Л220УК, який значно перевищує за ними контрбатарейні радари, що зараз знаходяться на озброєнні ЗСУ.

Радар призначений для розвідки позицій артилерії противника. Завдяки потужній радіолокаційній станції він бачить снаряди, а потужна цифрова система будує траєкторії їх польотів.

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Це дозволяє визначити на відстані десятків кілометрів точне місцезнаходження ворожих гармат, мінометів, реактивних систем залпового вогню, а також ракетних комплексів протиповітряної оборони та тактичних ракет.

Крім того, потужність цифрової фазованої активної решітки 1Л220УК дає можливість розмістити контбатарейний радар за декілька десятків кілометрів від позиції противника та спостерігати за полем бою у секторі до 180°.

Раніше Факти ICTV писали про те, що в Україні провели випробування ударних безпілотників Bayraktar TB2.

Джерело: Укроборонпром

Фото: Укроборонпром

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