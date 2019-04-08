Встреча руководства НОТУ с избирательным шттабом Зеленского прошла безрезультатно, так как члены команды шоумена продолжают настаивать на проведении дебатов на НСК Олимпийский.

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского продолжает требовать проведения дебатов на стадионе НСК Олимпийский.

– Переговоры были, но результатов – никаких. Представители штаба Зеленского предлагают свое: речь идет о том, чтобы 19 вечером провести дебаты на НСК Олимпийский. Они настаивают на том, что это дебаты, а ЦИК отрицает: это формат чего угодно, но не дебатов, – сообщил председатель НОТУ Зураб Аласания.

Также он добавил, что такой встречи еще не произошло с избирательным штабом Порошенко.

– Наше общение происходит в телефонном режиме. Хотя штаб Зеленского настаивал на проведении трехсторонней встречи. Я тоже буду им звонить и просить об этом. Поскольку Общественное выступает как площадка, чтобы свести штабы кандидатов в президенты, – сказал Аласания.

Он уточнил, что согласно постановлению Центральной избирательной комиссии для проведения теледебатов в эфире Общественного вещателя предусмотрено 5,7 млн грн.

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К слову, ранее Зеленский в своем видео обращении заявил, что дебаты состоятся 19 апреля.