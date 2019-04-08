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Факты / Украина / Политика

Встреча со штабом Зеленского не дала результатов – глава НОТУ

Встреча руководства НОТУ с избирательным шттабом Зеленского прошла безрезультатно, так как члены команды шоумена продолжают настаивать на проведении дебатов на НСК Олимпийский.

Встреча со штабом Зеленского не дала результатов – глава НОТУ

Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского продолжает требовать проведения дебатов на стадионе НСК Олимпийский.

– Переговоры были, но результатов – никаких. Представители штаба Зеленского предлагают свое: речь идет о том, чтобы 19 вечером провести дебаты на НСК Олимпийский. Они настаивают на том, что это дебаты, а ЦИК отрицает: это формат чего угодно, но не дебатов, – сообщил председатель НОТУ Зураб Аласания.

Также он добавил, что такой встречи еще не произошло с избирательным штабом Порошенко.

– Наше общение происходит в телефонном режиме. Хотя штаб Зеленского настаивал на проведении трехсторонней встречи. Я тоже буду им звонить и просить об этом. Поскольку Общественное выступает как площадка, чтобы свести штабы кандидатов в президенты, – сказал Аласания.

Он уточнил, что согласно постановлению Центральной избирательной комиссии для проведения теледебатов в эфире Общественного вещателя предусмотрено 5,7 млн грн.

Читайте: Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)

К слову, ранее Зеленский в своем видео обращении заявил, что дебаты состоятся 19 апреля.

Где и когда должны пройти дебаты?

  • Согласно закону – 19 апреля в студии НОТУ 32%, 71 голос
    71 голос 32%
    32%
  • 19 апреля на НСК Олимпийский 27%, 60 голосов
    60 голосов 27%
    27%
  • Кому вообще нужны эти дебаты? 16%, 34 голоса
    34 голоса 16%
    16%
  • 14 апреля на НСК Олимпийский 13%, 28 голосов
    28 голосов 13%
    13%
  • На стадионе, а затем в студии НОТУ 12%, 26 голосов
    26 голосов 12%
    12%
Всего голосов: 219

Источник: Укринформ

Фото: УНИАН

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