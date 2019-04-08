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Факти / Україна / Політика

Зустріч зі штабом Зеленського не дала результатів – глава НСТУ

Зустріч керівництва НСТУ з виборчим шттабом Зеленського пройшла безрезультатно, бо члени команди шоумена продовжують наполягати на проведенні дебатів на НСК Олімпійський.

Зустріч зі штабом Зеленського не дала результатів – глава НСТУ

Штаб кандидата на посаду президента Володимира Зеленського  продовжує вимагати проведення дебатів на стадіоні НСК Олімпійський.

– Перемовини були, але результатів — ніяких. Представники штабу Зеленського пропонують своє: йдеться про те, щоб 19 ввечері провести дебати на НСК Олімпійський. Вони наполягають на тому, що це дебати, а ЦВК заперечує: це формат будь-чого, але не дебатів, – повідомив голова НСТУ Зураб Аласанія.

Також він додав, що такої зустрічі ще не відбулося з виборчим штабом Порошенка.

– Наше спілкування відбувається в телефонному режимі. Хоча штаб Зеленського наполягав на проведенні тристоронньої зустрічі. Я теж буду їм телефонувати й просити про це.

Бо Суспільне виступає як майданчик, щоб звести штаби кандидатів у президенти, – сказав Аласанія.

Він уточнив, що згідно з постановою Центральної виборчої комісії, для проведення теледебатів в ефірі Суспільного мовника передбачено 5,7 млн грн.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

До слова, раніше Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що дебати відбудуться 19 квітня.

Де та коли мають пройти дебати?

Результати

Джерело: Укрінформ

Фото: УНІАН

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