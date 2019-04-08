Зустріч керівництва НСТУ з виборчим шттабом Зеленського пройшла безрезультатно, бо члени команди шоумена продовжують наполягати на проведенні дебатів на НСК Олімпійський.

Штаб кандидата на посаду президента Володимира Зеленського продовжує вимагати проведення дебатів на стадіоні НСК Олімпійський.

– Перемовини були, але результатів — ніяких. Представники штабу Зеленського пропонують своє: йдеться про те, щоб 19 ввечері провести дебати на НСК Олімпійський. Вони наполягають на тому, що це дебати, а ЦВК заперечує: це формат будь-чого, але не дебатів, – повідомив голова НСТУ Зураб Аласанія.

Також він додав, що такої зустрічі ще не відбулося з виборчим штабом Порошенка.

– Наше спілкування відбувається в телефонному режимі. Хоча штаб Зеленського наполягав на проведенні тристоронньої зустрічі. Я теж буду їм телефонувати й просити про це. Бо Суспільне виступає як майданчик, щоб звести штаби кандидатів у президенти, – сказав Аласанія.

Він уточнив, що згідно з постановою Центральної виборчої комісії, для проведення теледебатів в ефірі Суспільного мовника передбачено 5,7 млн грн.

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До слова, раніше Зеленський у своєму відеозверненні заявив, що дебати відбудуться 19 квітня.