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Факти / Україна

24 ракети з одного залпу: характеристики ракетного комплексу Нептун

З’явилася інформація щодо характеристик ракетного комплексу Нептун.

Ракетний комплекс Нептун

Головний редактор видання Defense Express Сергій Згурець опублікував у Facebook характеристики комплексу крилатих ракет Нептун, а також фотографії з випробувань.

Український ракетний комплекс має наступні характеристики:

  • можливість вражати цілі на відстані від 7 до 280 км;
  • з одного залпу може запустити максимум 24 ракети;
  • віддаленість стартової позиції від берегової смуги – не більше 25 км;
  • інтервал пуску в залпі становить від 3 до 5 секунд;
  • розгортання на новій позиції займає до 15 хвилин;
  • може пересуватися по суші на відстань до 1 тис. км.

Ракетний комплекс Нептун призначений для ураження бойових кораблів противника, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп.

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Озброєння може ефективно застосовуватися при будь-яких погодних умовах, в будь-який час року і пору доби.

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24 ракети з одного залпу: характеристики ракетного комплексу Нептун / 3 фотографии

До слова, в Одеській області провели контрольні випробування ракетних комплексів Вільха М.

Фото: Zgurets.com

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