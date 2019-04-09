З’явилася інформація щодо характеристик ракетного комплексу Нептун.

Головний редактор видання Defense Express Сергій Згурець опублікував у Facebook характеристики комплексу крилатих ракет Нептун, а також фотографії з випробувань.

Український ракетний комплекс має наступні характеристики:

можливість вражати цілі на відстані від 7 до 280 км;

з одного залпу може запустити максимум 24 ракети;

віддаленість стартової позиції від берегової смуги – не більше 25 км;

інтервал пуску в залпі становить від 3 до 5 секунд;

розгортання на новій позиції займає до 15 хвилин;

може пересуватися по суші на відстань до 1 тис. км.

Ракетний комплекс Нептун призначений для ураження бойових кораблів противника, які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп.

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Озброєння може ефективно застосовуватися при будь-яких погодних умовах, в будь-який час року і пору доби.













24 ракети з одного залпу: характеристики ракетного комплексу Нептун / 3 фотографии

До слова, в Одеській області провели контрольні випробування ракетних комплексів Вільха М.

Фото: Zgurets.com