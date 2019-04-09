Если родители не достигли между собой договоренности о выплате алиментов, то один из них спокойно может подавать в суд.

Супруги могут договориться, заключить договор и определить порядок, срок, условия, размер уплаты алиментов. Его следует нотариально заверить. В случае невыполнения договора, алименты будут взыскиваться на основании исполнительной надписи нотариуса.

Об этом говорит адвокат, управляющий партнер ЮК Альянс правовых сил Виталий Собкович.

Согласно закону, родители материально обеспечивают своих детей до 18 лет или до 23, если ребенок получает высшее образование.

В случае развода суд может определить одному из них выплату алиментов в размере не менее 50% прожиточного минимума.

Если мать или отец не платили 6 месяцев, то один из них понесет наказание в виде выполнения общественных работ сроком от 120 до 240 часов.

Читайте: Братьев-близнецов заставили платить алименты – не смогли определить, кто из них отец

Размер алиментов зависит от возраста. Детям до 6 лет сумма выплат составляет от 813 до 16260 грн.; от 6 до 18 лет – от 1053 до 21060 грн.

Если один из родителей отказывается платить алименты, то нужно обращаться в суд.

Как говорит адвокат Виталий Собкович, необходимо подать заявление на выдачу приказа без судебных заседаний и получить решение о взыскании средств.

После этого суд выдает исполнительный лист, с которым можно обратиться в исполнительную службу управления юстиции по месту жительства или регистрации должника. Она в свою очередь накладывает арест на счета, имущество и жилье одного из супругов.

Должника вносят в реестр и за счет ареста лишают права оформлять нотариальные сделки.

Кроме того, в случае неуплаты алиментов начисляется пеня на задолженность.

Ранее Факты ICTV писали о том, как взыскивают алименты с неплательщиков.