В бразильском городе Кашуэйра-Альта произошла курьезная ситуация с братья-близнецы, которые по очереди ходили на свидание с одной и той же женщиной. Она забеременела, а от кого именно установить не удалось.

В Бразилии братья-близнецы обманывали девушку и ходили с ней на свидание по очереди. Сама девушка и не знала, что это два разных человека пока не забеременела.

Они отказались признавать отцовство, чтобы не выплачивать алименты ребенку. Так как по ДНК близнецов не удалось установить, кто истинный отец ребенка, суд возложил выплату алиментов на обоих.

Они каждый месяц будут выплачивать 60 долларов на ее содержание.

Такое братья проворачивали ни один раз, они и раньше обманывали девушек, встречаясь с ними по очереди.

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К слову, в американском штате Канзас забеременели сразу семь учительниц, что составило почти половину преподавательского состава.