Якщо батьки не досягнули між собою домовленості щодо виплати аліментів, то один із них спокійно може подавати до суду.

Подружжя може домовитися, укласти договір і визначити порядок, строк, умови, розмір сплати аліментів. Його слід нотаріально завірити. У разі невиконання договору, аліменти будуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Про це говорить адвокат, керуючий партнер ЮК Альянс правових сил Віталій Собкович.

Відповідно до закону, батьки матеріально забезпечують своїх дітей до 18 років або до 23, якщо дитина отримує вищу освіту.

У випадку розлучення суд може визначити одному з них виплату аліментів у розмірі не менше ніж 50% прожиткового мінімуму.

Якщо мама або тато не платили 6 місяців, то один із них понесе покарання у вигляді виконання громадських робіт терміном від 120 до 240 годин.

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Розмір аліментів залежить від віку. Дітям до 6 років сума виплат складає від 813 до 16260 грн.; від 6 до 18 років – від 1053 до 21060 грн.

Якщо один із батьків відмовляється сплачувати аліменти, то потрібно звертатися до суду.

Як говорить адвокат Віталій Собкович, необхідно подати заяву на видачу наказу без судових засідань і отримати рішення про стягнення коштів.

Після цього суд видає виконавчий лист, з яким можна звернутися до виконавчої служби управління юстиції за місцем проживання або реєстрації боржника. Вона у свою чергу накладає арешти на рахунки, майно та житло одного з подружжя.

Боржника вносять до реєстру і за рахунок арешту позбавляють права оформляти нотаріальні угоди.

Крім того, у разі несплати аліментів нараховується пеня на заборгованість.

Раніше Факти ICTV писали про те, як стягують аліменти з неплатників.