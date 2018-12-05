Не платите – отдавай машину и гараж: как взыскивают алименты с неплательщиков

Лишь в Виннице от алиментов уклоняются более 2000 мужчин. Один из них Сергей. Он задолжал сыну 116 тысяч гривен. Не платил семь лет. Теперь останется без машины, а возможно и гаража.

Не отвечает  Сергей и на сообщение социальных сетях. Не удалось нам найти его и дома. Ольга говорит, он сейчас в зоне боевых действий. Но, как объясняют в полиции – даже при отсутствии владельца по постановлению суда – имеют полное право на изъятие авто.

После оценки машины экспертами – авто выставят на торги. И уже через несколько месяцев Ольга вместе с сыном получат долг. Если этих денег будет недостаточно – на аукцион выставят гараж.

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В исполнительной службе объясняют, когда родителям нечем платить долги, или они прячут свои доходы, то уже вступает в силу 164 статья Уголовного кодекса – это лишение свободы до 3-х лет.

К слову, в июле этого года Рада приняла закон о повышении размера алиментов.

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