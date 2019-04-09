Военные ВСУ скоро избавится от советских металлических фляг и перейдут на пластиковые.

В украинской армии появятся пластиковые фляги с подстаканниками.

В Минобороны рассказали, что в ВСУ до этого времени использовали металлические фляги, которые разрабатывались еще в советские времена.

Новые фляги сделаны из легких термопластических материалов. Также к ним будет прилагаться металлический подстаканник.

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Отмечается, что пластиковые материалы для фляг не содержат каких-либо вредных веществ.

Также у ВСУ появятся гидраторы для воды.

Новинку можно ожидать уже во второй половине 2019 года.

Ранее ВСУ испытали новый контрбатарейный радар 1Л220УК.