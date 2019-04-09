В Украине появились крылатые ракеты, одна из них успешно прошла испытания.

В Украине появились высокоточные крылатые ракеты с дальностью полета более чем тысячу километров, способные нести боевую нагрузку в 150 кг.

Об этом сообщил Петр Порошенко в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Он отметил, что благодаря крылатым ракетам в ВСУ появилась возможность уничтожать любой корабль в радиусе 300 км, который осмелится приблизиться и атаковать. Эту ракету не выдержит даже корабль малого и среднего класса.

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Петр Порошенко также напомнил, что недавно Украина провела заключительные испытания ракетного комплекса Ольха М.

Ранее Факты ICTV писали о том, что ВСУ испытали новый контрбатарейный радар 1Л220УК.