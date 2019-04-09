Військові ЗСУ скоро позбудеться від радянських металевих фляг і перейдуть на пластикові.

В українській армії з’являться пластикові фляги з підстаканниками.

У Міноборони розповіли, що в ЗСУ до цього часу використовували металеві фляги, які розроблялися ще в радянські часи.

Нові фляги зроблені з легких термопластичних матеріалів. Також до них додаватиметься металевий підстаканник.

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Відзначається, що пластикові матеріали для фляг не містять будь-яких шкідливих речовин.

Також у ЗСУ з’являться гідратори для води.

Новинку можна очікувати вже в другій половині 2019 року.

Раніше ЗСУ випробували новий контрбатарейний радар 1Л220УК.