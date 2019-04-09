Штаб Володимира Зеленського хоче дебати на НСК Олімпійський, а не в студії НСТУ і готові оплатити половину вартості.

Команда Володимира Зеленського наполягає на проведенні дебатів у межах стадіону Олімпійський і готова оплатити половину вартості оренди.

У той же час представники штабу вважають, що іншу частину має оплатити штаб кандидата у президенти Петра Порошенка.

– Ми розуміємо, що в Україні війна, тому не хочемо, щоб державний бюджет сплачував дебати, на стадіоні точно вийде дорожче, ніж у студії, тож ми готові сплатити свою частку з виборчого фонду, – сказав радник команди кандидата на пост президента Володомира Зеленського Олександр Харебін.

За словами радника, представники команди Володимира Зеленського готові до зустрічі зі штабом Петра Порошенка, щоб обговорити:

Формат дебатів;

Оплату з виборчих фондів;

Питання державної охорони;

Оренду стадіону та сцени;

Залучення підрядників та інші організаційні питання.

Сьогодні після брифінгу ЦВК штаби мають зустрітися.

Він зазначив, що голова правління НСТУ Зураб Аласанія заявив про імовірну вартість дебатів на стадіоні у розмірі майже 6 млн грн.

– У нас є власні розрахунки цього шоу. Дебати – це шоу, тому ми наполягали, щоб вони були не за державні кошти, – сказав Олександр Харебін.

Він додав, що основне питання – це формат дебатів.

– Має бути єдине рішення штабів, – додав Олександр Харебін.

Він також сказав, що у штабі Володимира Зеленського хочуть почути всі пропозиції. Вони не проти, щоб Суспільний мовник виступив одним із організаторів дебатів, надав свого модератора, ким, за словами Зураба Аласанії, має стати ведучий ток-шоу Зворотний відлік Павло Казарін.

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Та у штабі Володимира Зеленського мають запитання, чи ПАТ НСТУ встигне провести всі тендерні процедури, щоб орендувати світло, техніку, сцену та інше.

Другий тур відбудеться вже 21 квітня. Факти ICTV нагадують, як голосувати не за місцем прописки. Якщо ви ще не змінили місце голосування – покваптесь, бо останній день вже 15 квітня.