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Факти / Україна / Політика

Порошенко: Я буду на дебатах 14 і 19 квітня

Кандидат у президенти Петро Порошенко заявив, що буде присутнім на дебатах 14 і 19 квітня, аби в України була змога обирати.

Петро Порошенко

Кандидат у президенти Петро Порошенко в ефірі програми Свобода слова на ICTV заявив, що обов’язково прийде на дебати 14 і 19 квітня, аби країна могла свідомо обрати свого президента.

– Я точно буду на дебатах і 14, і 19 квітня. Для того, щоб у вас було право обирати  за кого голосувати, отримавши повну інформацію, а не лише сценарій, намальований політтехнологами, – сказав Порошенко.

Він додав, що 40-мільйонна країна не має купувати кота у мішку, а тому обов’язково потрібно провести дебати, на яких українці отримають відповіді на свої запитання.

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За словами кандидата у президенти, година чи дві дебатів – це занадто мало для того, аби зробити вибір.

Нагадаємо, Петро Порошенко закликав свого опонента Володимира Зеленського 14 квітня на НСК Олімпійський для того, аби провести дебати.

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