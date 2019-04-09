Сейчас штабы кандидатов в президенты не проводят диалог по организации дебатов перед вторым туром выборов.

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил, что между штабами кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского отсутствует диалог о проведении дебатов перед вторым туром выборов.

– Тот штаб с этим штабом не контактирует, но это их проблемы, и они не касаются нашей сегодняшней пресс-конференции, – заявил Аласания.

Председатель НОТУ добавил, что штабы кандидатов в президенты хотят использовать Общественную телерадиокомпанию, как площадку для диалога.

По его словам, НОТУ поддерживает налаживание диалога между штабами Порошенко и Зеленского.

Читайте: Дебаты в студии проведут 19 апреля, даже если кандидаты не придут – НОТУ и ЦИК

К слову, в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что готовы оплатить 50% суммы, необходимой для проведения дебатов на стадионе НСК Олимпийский.