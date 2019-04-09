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Факты / Украина

Дебаты в студии проведут 19 апреля, даже если кандидаты не придут – НОТУ и ЦИК

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) проведет дебаты в студии Общественного вещателя между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским 19 апреля в 20.00.

аласания

19 апреля в 20.00 в студии Общественного вещателя будут проведены официальные дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Об этом сказали председатель ЦИК Татьяна Слипачук и председатель правления НОТУ Зураб Аласания.

По словам Слипачук, ЦИК выделит на деньги на проведение, а НОТУ подготовит студию.

– Будем ждать кандидатов, – сказала она.

Она отметила, что такой формат прописан в постановлении ЦИК, поэтому официальные дебаты состояться в студии НОТУ, а “все остальное по желанию” самих кандидатов.

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Слипачук добавила, что если один или два кандидата не появятся, то в 20.00 на экране Общественного и в радиоэфире будет беговая лента: “Простите, кандидат на пост президента Украины (фамилия, имя) не появился в студию Общественного”.

Аласания рассказал, что стоимость 60 минут теледебатов в студии Общественного без НДС составит 5 млн 760 тыс. грн.

Если на дебаты придет один из кандидатов, тогда он сможет использовать все время.

Напомним, Петр Порошенко заявил, что ждет Владимира Зеленского на Олимпийском 14 апреля, а Зеленский в видеообращении сообщил, что дебаты состоятся 19 апреля.

Фото: Зураб Аласания/Facebook

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