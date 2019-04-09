PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Штаби кандидатів у президенти не ведуть переговори щодо дебатів – Аласанія

Наразі штаби кандидатів у президенти не проводять діалог щодо організації дебатів перед другим туром виборів.

Штаби кандидатів у президенти не ведуть переговори щодо дебатів – Аласанія

Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія заявив, що між штабами кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського відсутній діалог щодо проведення дебатів перед другим туром виборів.

– Той штаб з цим штабом не контактує, але це їхні проблеми, і вони не стосуються нашої сьогоднішньої прес-конференції, – заявив Аласанія.

Голова НСТУ додав, що штаби кандидатів у президенти хочуть використати Суспільне, як майданчик для діалогу.

За його словами, НСТУ підтримує налагодження діалогу між штабами Порошенка і Зеленського.

Читайте: Дебати у студії проведуть 19 квітня, навіть якщо кандидати не прийдуть – НСТУ і ЦВК

До слова, у штабі кандидата у президенти Володимира Зеленського заявили, що готові оплатити 50% суми, що необхідна для проведення дебатів на стадіоні НСК Олімпійський.

Джерело: УНІАН

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Порошенко і Зеленський на Олімпійському: чи продаватимуть квитки та кого пустять
ЦВК не планує змінювати постанову про дебати
Дебати у студії проведуть 19 квітня, навіть якщо кандидати не прийдуть – НСТУ і ЦВК
Штаб Зеленського готовий оплатити 50% оренди Олімпійського для дебатів
Ставки букмекерів на другий тур виборів президента України
Вибори 2019: як дізнатися свою дільницю для голосування
Дебати на Олімпійському: силовики почали підготовку
Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка