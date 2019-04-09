Наразі штаби кандидатів у президенти не проводять діалог щодо організації дебатів перед другим туром виборів.

Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія заявив, що між штабами кандидатів у президенти Петра Порошенка і Володимира Зеленського відсутній діалог щодо проведення дебатів перед другим туром виборів.

– Той штаб з цим штабом не контактує, але це їхні проблеми, і вони не стосуються нашої сьогоднішньої прес-конференції, – заявив Аласанія.

Голова НСТУ додав, що штаби кандидатів у президенти хочуть використати Суспільне, як майданчик для діалогу.

За його словами, НСТУ підтримує налагодження діалогу між штабами Порошенка і Зеленського.

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До слова, у штабі кандидата у президенти Володимира Зеленського заявили, що готові оплатити 50% суми, що необхідна для проведення дебатів на стадіоні НСК Олімпійський.