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Факты / Украина

Держат на хлебе и воде – Балуха перевели в штрафной изолятор

Незаконно осужденного украинца Владимира Балуха перевели в штрафной изолятор колонии номер четыре в городе Торжок (Россия).

Володимир Балух

Украинского политзаключенного Владимира Балуха перевели в штрафной изолятор колонии номер четыре в городе Торжок (Россия), где заключенных держат на хлебе и воде, сообщает Crimean Human Rights Group в Facebook.

Как сообщила сестра Балуха, ему снова отказались передавать посылку с продуктами и вещами.

Такое решение аргументировали тем, что политзаключенному не должны передавать посылки и разрешать свидания пока он находится в штрафном изоляторе.

Правозащитники добавили, что в штрафном изоляторе заключенные находятся в суровых условиях.

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К слову, в оккупированном Крыму задержали мать политзаключенного Энвера Мамутова, которая проводила одиночный пикет.

Фото: Петр Порошенко

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