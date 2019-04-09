Незаконно осужденного украинца Владимира Балуха перевели в штрафной изолятор колонии номер четыре в городе Торжок (Россия).
Украинского политзаключенного Владимира Балуха перевели в штрафной изолятор колонии номер четыре в городе Торжок (Россия), где заключенных держат на хлебе и воде, сообщает Crimean Human Rights Group в Facebook.
Как сообщила сестра Балуха, ему снова отказались передавать посылку с продуктами и вещами.
Такое решение аргументировали тем, что политзаключенному не должны передавать посылки и разрешать свидания пока он находится в штрафном изоляторе.
Правозащитники добавили, что в штрафном изоляторе заключенные находятся в суровых условиях.
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К слову, в оккупированном Крыму задержали мать политзаключенного Энвера Мамутова, которая проводила одиночный пикет.
Фото: Петр Порошенко