Незаконно осужденного украинца Владимира Балуха перевели в штрафной изолятор колонии номер четыре в городе Торжок (Россия).

Украинского политзаключенного Владимира Балуха перевели в штрафной изолятор колонии номер четыре в городе Торжок (Россия), где заключенных держат на хлебе и воде, сообщает Crimean Human Rights Group в Facebook.

Как сообщила сестра Балуха, ему снова отказались передавать посылку с продуктами и вещами.

Такое решение аргументировали тем, что политзаключенному не должны передавать посылки и разрешать свидания пока он находится в штрафном изоляторе.

Правозащитники добавили, что в штрафном изоляторе заключенные находятся в суровых условиях.

Читайте: Из студента в террористы: за что осудили и какое будущее у политзаключенного Гриба

К слову, в оккупированном Крыму задержали мать политзаключенного Энвера Мамутова, которая проводила одиночный пикет.

Фото: Петр Порошенко