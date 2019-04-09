Незаконно засудженого українця Володимира Балуха перевели до штрафного ізолятора колонії номер чотири у місті Торжок (Росія).
Українського політв’язня Володимира Балуха перевели до штрафного ізолятора колонії номер чотири у місті Торжок (Росія), де ув’язнених тримають на хлібі і воді, повідомляє Crimean Human Rights Group у Facebook.
Як повідомила сестра Балуха, йому знову відмовилися передавати посилку з продуктами і речами.
Таке рішення аргументували тим, що політв’язню не мають передавати посилки і дозволяти побачення доки він знаходиться в штрафному ізоляторі.
Правозахисники додали, що у штрафному ізоляторі ув’язнені перебувають у сурових умовах.
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До слова, в окупованому Криму затримали матір політв’язня Енвера Мамутова, яка проводила одиночний пікет.
Фото: Петро Порошенко