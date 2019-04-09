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Факты / Украина / Общество

В Крыму задержали мать политзаключенного Мамутова за одиночный пикет

В оккупированном Крыму за проведение одиночного пикета задержали мать политзаключенного Энвера Мамутова.

В Крыму задержали мать политзаключенного Мамутова за одиночный пикет

Мать Энвера Мамутова Зарема Мамутову и его жену Алие Мамутову забрали в отделение полиции города Бахчисарай.

Зарема Мамутова вышла на одиночный пикет с плакатом Мой сын не террорист. За что 17 лет. Ее невестка вела прямую трансляцию с места события.

К женщинам подъехали сотрудники ДПС. Один из сотрудников объяснил, если они будут стоять рядом, то будет считаться, что их двое. После этого Алие перешла на другую сторону дороги.

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Однако, сотрудники полиции попросили подойти жену и мать и показать документы.

Старший инспектор мотивировал это тем, что 54-й федеральный закон РФ позволяет проведение одиночных пикетов, но по его мнению, их было двое.

Женщин забрали в участок.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Минюст требует вернуть 113 осужденных украинцев в РФ и Крыму.

Источник: Крымская солидарность

Фото: Алие Мамутова

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