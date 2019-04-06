В оккупированном Крыму десять провайдеров полностью заблокировали доступ к 12 украинским информационным сайтам и двум соцсетям – LinkedIn и Telegram.
В феврале-марте 2019 года правозащитники Crimean Human Rights Group провели мониторинг доступности сайтов с помощью сетей десяти разных провайдеров в девяти населенных пунктах полуострова.
Речь идет о Белогорске, Севастополе, Симферополе, Керчи, Джанкое, Ялте, Бахчисарае, Красноперекопске и районе.
– КПГ проверила 34 украинских информационных сайта, доступ к которым частично или полностью заблокирован минимум в одном из населенных пунктов, – говорится в сообщении.
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К слову, российские власти планирует изолировать граждан от интернета.
Источник: Crimean Human Rights Group