В оккупированном Крыму десять провайдеров полностью заблокировали доступ к 12 украинским информационным сайтам и двум соцсетям – LinkedIn и Telegram.

В феврале-марте 2019 года правозащитники Crimean Human Rights Group провели мониторинг доступности сайтов с помощью сетей десяти разных провайдеров в девяти населенных пунктах полуострова.

Речь идет о Белогорске, Севастополе, Симферополе, Керчи, Джанкое, Ялте, Бахчисарае, Красноперекопске и районе.

– КПГ проверила 34 украинских информационных сайта, доступ к которым частично или полностью заблокирован минимум в одном из населенных пунктов, – говорится в сообщении.

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К слову, российские власти планирует изолировать граждан от интернета.

Источник: Crimean Human Rights Group