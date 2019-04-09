В окупованому Криму за проведення одиночного пікету затримали матір політв’язня Енвера Мамутова.
Матір Енвера Мамутова Зарему Мамутову та його дружину Аліє Мамутову забрали у відділення поліції міста Бахчисарай.
Зарема Мамутова вийшла на одиночний пікет з плакатом Мій син не терорист. За що 17 років. Її невістка вела пряму трансляцію з місця події.
До жінок під’їхали співробітники ДПС. Один із співробітників пояснив, якщо вони стоятимуть поруч, то буде вважатися, що їх двоє. Після цього Аліє перейшла на іншу сторону дороги.
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Однак, співробітники поліції попросили підійти дружину і матір та показати документи.
Старший інспектор мотивував це тим, що 54-й федеральний закон РФ дозволяє проведення одиночних пікетів, але на його думку, їх було двоє.
Жінок забрали у відділок.
Раніше Факти ICTV писали про те, що Мін’юст вимагає повернути 113 засуджених українців у РФ і Криму.
Джерело: Крымская солидарность
Фото: Аліє Мамутова