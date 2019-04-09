PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Выборы, СМИ и РФ: Забужко о технологиях и методах пропаганды в Украине

Писательница Оксана Забужко рассказала, как можно оградиться от пропаганды агрессора. Также она отметила, что из-за выборов президента репутация Украины в мире трещит.

Выборы, СМИ и РФ: Забужко о технологиях и методах пропаганды в Украине

Как защититься от информационных манипуляций и пропаганды рассказала писательница Оксана Забужко в студии Свободы Слова.

– У меня есть только один рецепт для сохранения душевного равновесия. Побольше читайте хороших книг, побольше общайтесь с детьми, побольше слушайте хорошую музыку, побольше смотрите на небо и выключите телевизор, – отметила Оксана Забужко.

Она добавила, что люди часто формируют свои взгляды после просмотра СМИ, так как создание собственного мнения занимает много времени и требует больших ресурсов.

– Свое мнение и то, чтобы его получить – это настолько энергозатратный процесс! Свое мнение требует чрезвычайных усилий поисков информации, создания собственного информационного поля и так далее, – заявила писательница

По ее словам, 75% людей повторяют то, что услышали в СМИ. Поэтому ответственность на формировании общественного мнения лежит на журналистах, писателях, философах и аналитиках.

Читайте: Порошенко рассказал, к чему приведут прямые переговоры с Путиным

Также Оксана Забужко рассказала, что за границей недоумевают насчет ситуации, которая сложилась на выборах президента Украины.

– Я получаю массу информации из западных источников. Получаю сигнал тревожности. И могу сказать, что репутация Украины сейчас трещит. После Майдана, после 2014 года, после отпора, который Украина дала российской агрессии, было очень круто, путешествуя по миру, быть украинкой, – рассказала Забужко.

Она добавила, что ранее было чувство гордости и уважение, а сейчас страх перед будущим.

– Сейчас отношение к Украине со стороны ряда иностранных экспертов изменилось, и неизвестно, как ситуация будет развиваться дальше, – отметила писательница.

Ранее Факты ICTV писали, что перед выборами российские пропагандисты активизировались и пытаются выяснить, какого же президента изберут украинцы.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Украине появились билборды с Порошенко и Путиным
Порошенко и Зеленский на Олимпийском: будут ли продавать билеты и кого пустят
ЦИК не планирует менять постановление о дебатах
Штабы кандидатов в президенты не ведут переговоры по дебатам – Аласания
Штаб Зеленского готов оплатить 50% аренды Олимпийского для дебатов
Ставки букмекеров на второй тур выборов президента Украины
Выборы 2019: как узнать свой участок для голосования
Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка