Писательница Оксана Забужко рассказала, как можно оградиться от пропаганды агрессора. Также она отметила, что из-за выборов президента репутация Украины в мире трещит.

Как защититься от информационных манипуляций и пропаганды рассказала писательница Оксана Забужко в студии Свободы Слова.

– У меня есть только один рецепт для сохранения душевного равновесия. Побольше читайте хороших книг, побольше общайтесь с детьми, побольше слушайте хорошую музыку, побольше смотрите на небо и выключите телевизор, – отметила Оксана Забужко.

Она добавила, что люди часто формируют свои взгляды после просмотра СМИ, так как создание собственного мнения занимает много времени и требует больших ресурсов.

– Свое мнение и то, чтобы его получить – это настолько энергозатратный процесс! Свое мнение требует чрезвычайных усилий поисков информации, создания собственного информационного поля и так далее, – заявила писательница

По ее словам, 75% людей повторяют то, что услышали в СМИ. Поэтому ответственность на формировании общественного мнения лежит на журналистах, писателях, философах и аналитиках.

Читайте: Порошенко рассказал, к чему приведут прямые переговоры с Путиным

Также Оксана Забужко рассказала, что за границей недоумевают насчет ситуации, которая сложилась на выборах президента Украины.

– Я получаю массу информации из западных источников. Получаю сигнал тревожности. И могу сказать, что репутация Украины сейчас трещит. После Майдана, после 2014 года, после отпора, который Украина дала российской агрессии, было очень круто, путешествуя по миру, быть украинкой, – рассказала Забужко.

Она добавила, что ранее было чувство гордости и уважение, а сейчас страх перед будущим.

– Сейчас отношение к Украине со стороны ряда иностранных экспертов изменилось, и неизвестно, как ситуация будет развиваться дальше, – отметила писательница.

Ранее Факты ICTV писали, что перед выборами российские пропагандисты активизировались и пытаются выяснить, какого же президента изберут украинцы.