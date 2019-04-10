Кабинет министров Украины одобрил приказ президента об увольнении Максима Степанова с должности председателя Одесской областной государственной администрации и согласовал заявление Андрея Гордеева об отставке с должности главы Херсонской ОГА.

Кабмин принял постановление об увольнении Максима Степанова и Андрея Гордеева с должностей глав Одесской и Херсонской ОГА соответственно.

– Кабмин одобрил приказ президента об увольнении Максима Степанова, – сообщил пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук.

Также от добавил, что на заседании согласовали заявление об отставке председателя Херсонской областной государственной администрации Андрея Гордеева.

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Напомним, глава Одесской ОГА Максим Степанов назвал указ президента Украины о своем отстранении незаконным и отказался покидать пост.