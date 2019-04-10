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Кабмін схвалив звільнення Степанова та Гордєєва

Кабінет міністрів України схвалив наказ президента про звільнення Максима Степанова з посади голови Одеської обласної державної адміністрації та погодив заяву Андрія Гордєєва про відставку з посади глави Херсонської ОДА.

Степанов

Кабмін схвалив постанову щодо звільнення Максима Степанова і Андрія Гордєєва з посад глав Одеської та Херсонської ОДА відповідно.

– Кабмін схвалив наказ президента про звільнення Максима Степанова , – повідомив прес-секретар прем’єр-міністра Василь Рябчук.

Також від додав, що на засіданні погодили заяву про відставку голови Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордєєва.

Читайте: Глава Херсонської ОДА подав у відставку

Нагадаємо, глава Одеської ОДА Максим Степанов назвав указ президента України про своє відсторонення незаконним і відмовився покидати пост.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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