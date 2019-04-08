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Факти / Україна

Степанов відмовився виконувати указ Порошенка про своє звільнення

Голова Одеської ОДА Максим Степанов назвав указ президента України про своє відсторонення незаконним.

Степанов відмовився виконувати указ Порошенка про своє звільнення

Екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов, якого відсторонив від посади своїм указом президент України Петро Порошенко, продовжує виконувати обов’язки губернатора.

Виступаючи на брифінгу, Степанов заявив, що його відсторонення є незаконним. Він переконаний, що звільнити його можуть тільки після відповідного подання Кабміну.

Степанов наголошує, що законність його знаходження при посаді після указу президента підтвердили юристи.

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– Я як виконував обов’язки так і виконую, – сказав Степанов.

Нагадаємо, 23 березня Степанова визнали найкращим регіональним лідером України.

Фото: Максим Степанов

Джерело: Укрправда

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