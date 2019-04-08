Голова Одеської ОДА Максим Степанов назвав указ президента України про своє відсторонення незаконним.

Екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов, якого відсторонив від посади своїм указом президент України Петро Порошенко, продовжує виконувати обов’язки губернатора.

Виступаючи на брифінгу, Степанов заявив, що його відсторонення є незаконним. Він переконаний, що звільнити його можуть тільки після відповідного подання Кабміну.

Степанов наголошує, що законність його знаходження при посаді після указу президента підтвердили юристи.

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– Я як виконував обов’язки так і виконую, – сказав Степанов.

Нагадаємо, 23 березня Степанова визнали найкращим регіональним лідером України.

Фото: Максим Степанов