В Киеве сорвалась пресс-конференция экс-участника студии Квартал 95 Дениса Манжосова.

Экс-участник студии Квартал 95 Денис Манжосов согласился дать большую пресс-конференцию для журналистов, но перед ее началом покинул пресс-центр и уже не вернулся.

Как рассказал директор агентства Украинские новости, в здании которого Манжосов должен был дать интервью, экс-“кварталовец” приехал еще за час до мероприятия.

В какой-то момент он вышел во двор, сел в такси и уехал. Дозвониться после этого организаторы пресс-конференции ему так и не смогли.

Также поступило сообщение о о заминировании пресс-центра, но правоохранители после проверки взрывчатку не нашли.

Читайте: Штабы Порошенко и Зеленского не договорились о дебатах

В анонсе ко встрече было сказано, что Манжосов расскажет про свои отношения с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Напомним, другой кандидат Петр Порошенко сравнил кампанию Зеленского с сюжетом фильма.

Источник: KP.ua