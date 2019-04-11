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Факты / Украина

Манжосов исчез с пресс-конференции о Зеленском

В Киеве сорвалась пресс-конференция экс-участника студии Квартал 95 Дениса Манжосова.

Манжосов исчез с пресс-конференции о Зеленском

Экс-участник студии Квартал 95 Денис Манжосов согласился дать большую пресс-конференцию для журналистов, но перед ее началом покинул пресс-центр и уже не вернулся.

Как рассказал директор агентства Украинские новости, в здании которого Манжосов должен был дать интервью, экс-“кварталовец” приехал еще за час до мероприятия.

В какой-то момент он вышел во двор, сел в такси и уехал. Дозвониться после этого организаторы пресс-конференции ему так и не смогли.

Также поступило сообщение о о заминировании пресс-центра, но правоохранители после проверки взрывчатку не нашли.

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В анонсе ко встрече было сказано, что Манжосов расскажет про свои отношения с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским.

Напомним, другой кандидат Петр Порошенко сравнил кампанию Зеленского с сюжетом фильма.

Источник: KP.ua

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