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Факты / Украина / Политика

Напоминает Эквилибриум: Порошенко сравнил кампанию Зеленского с фильмом

Петр Порошенко сравнил кампанию кандидата в президенты Владимира Зеленского с сюжетом фильма Эквилибриум.

Напоминает Эквилибриум: Порошенко сравнил кампанию Зеленского с фильмом

Президент Украины Петр Порошенко на форуме безопасности в Киеве заявил, что предвыборная кампания Владимира Зеленского похожа на сюжет фильма Эквилибриум.

– Виртуальный кандидат обращается ко всем с постановочными, заученными словами и репликами. Только обращение с экранов телевизоров и смартфонов. Это очень напоминает фильм Эквилибриум. Там, в воображаемом городе жители могут видеть своего лидера только на больших экранах, – сказал он.

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Порошенко напомнил, что фильма заканчивается разоблачением. В финале выясняется, что на самом деле никакого лидера не существует.

– Существует только его телевизионный образ, за ​​которым скрывается группа людей с циничными интересами, – сказал он.

Напомним, Порошенко заявил, что придет на дебаты с Владимиром Зеленским на НСК Олимпийский 14 апреля в 14.14.

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