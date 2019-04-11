Команды Петра Порошенко и Владимира Зеленского провели переговоры на счет дебатов перед вторым туром выборов, но не достигли договоренности.

Дата, место и формат встречи между кандидатами на выборах президента Украины пока не определены.

Команды Владимира Зеленского и Петра Порошенко провели переговоры на территории НСК Олимпийский, но так и не достигли договоренности.

Так, в штабе Порошенко настаивают на проведении “двойных” дебатов – 14 апреля на Олимпийском, а 19-го апреля – в студии Общественного телевидения.

В свою очередь, в команде Зеленского выдвигают другие условия – одни дебаты 19 апреля на стадионе НСК Олимпийский. Также у Зеленского предлагают дебаты в виде телемоста.

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Глава фракции Блок Петра Порошенко Артур Герасимов выразил мнение, что Зеленский “не готов или не хочет участвовать в дебатах” (на НСК Олимпийский 14 апреля. – Ред.).

Напомним, ранее в штабе Порошенко заявили, что нынешний президент придет на дебаты на НСК Олимпийский 14 апреля в 14.14.