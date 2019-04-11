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Факти / Україна

Манжосов зник із прес-конференції про Зеленського

У Києві зірвалася прес-конференція екс-учасника студії Квартал 95 Дениса Манжосова.

Манжосов зник із прес-конференції про Зеленського

Екс-учасник студії Квартал 95 Денис Манжосов погодився дати велику прес-конференцію для журналістів, але перед її початком залишив прес-центр і вже не повернувся.

Як розповів директор агентства Українські новини, у будівлі якого Манжосов повинен був дати інтерв’ю, екс-“кварталівець” приїхав ще за годину до заходу.

У якийсь момент він вийшов у двір, сів у таксі й поїхав. Додзвонитися після цього організатори прес-конференції йому так і не змогли.

Також надійшло повідомлення про про замінування прес-центру, але правоохоронці після перевірки вибухівку не знайшли.

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В анонсі до зустрічі було сказано, що Манжосов розповість про свої стосунки з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, інший кандидат Петро Порошенко порівняв кампанію Зеленського з сюжетом фільму.

Джерело: KP.ua

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