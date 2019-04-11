PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

РФ готовится к континентальной войне в Европе – Турчинов

Россия тратит миллиардные ресурсы на подготовку к полномасштабной континентальной войне в Европе.

РФ готовится к континентальной войне в Европе – Турчинов

Россия готовится к полномасштабной войне в Европе, вкладывая миллиардные состояния для развития мощной военной инфраструктуры на границе с Украиной.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов во время форума по безопасности.

Он отметил, что Украина станет первым плацдармом, который Россия попытается взять.

РФ вдоль украинской границы уже развивает аэродромы для военной штурмовой авиации, военные базы и базы хранения оружия и техники.

Читайте: Россия готовила кибератаки на украинские СМИ

По словам Александра Турчинова, на востоке сегодня находится 8 армия Южного округа РФ, на севере – 20 армия Западного округа РФ. Для обеспечения наступления, которое готовится РФ, будут использоваться 6 и 4 армии воздушно-космических сил. Также вдоль нашей границы расположены 8 ракетных бригад.

Кроме того, для возможного наступления Россия готовит четыре дивизии и пять бригад воздушно-десантных войск, пять бригад и полк морской пехоты.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Россия перебросила на Донбасс новейшие системы вооружения.

Источник: Укринформ

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Начинают нам руки выкручивать – Лукашенко о санкциях РФ
В РФ коллектор угрожал изнасиловать жену должника, а сыну отрубить ногу
Кому было выгодно взорвать самолет с президентом Польши Качиньским
В Питере установили второе “надгробне” Путину за неделю
Кабмин расширил список запрещенных товаров из России
В РФ испытали отремонтированный боевой танк стрельбой бревном
G7 призвали Россию освободить украинских моряков
Германия призывает сохранить нормандский формат после выборов
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка