Россия тратит миллиардные ресурсы на подготовку к полномасштабной континентальной войне в Европе.

Россия готовится к полномасштабной войне в Европе, вкладывая миллиардные состояния для развития мощной военной инфраструктуры на границе с Украиной.

Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов во время форума по безопасности.

Он отметил, что Украина станет первым плацдармом, который Россия попытается взять.

РФ вдоль украинской границы уже развивает аэродромы для военной штурмовой авиации, военные базы и базы хранения оружия и техники.

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По словам Александра Турчинова, на востоке сегодня находится 8 армия Южного округа РФ, на севере – 20 армия Западного округа РФ. Для обеспечения наступления, которое готовится РФ, будут использоваться 6 и 4 армии воздушно-космических сил. Также вдоль нашей границы расположены 8 ракетных бригад.

Кроме того, для возможного наступления Россия готовит четыре дивизии и пять бригад воздушно-десантных войск, пять бригад и полк морской пехоты.

Ранее Факты ICTV писали о том, что Россия перебросила на Донбасс новейшие системы вооружения.