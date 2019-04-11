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Факти / Україна

РФ готується до континентальної війни в Європі – Турчинов

Росія витрачає мільярдні ресурси на підготовку до повномасштабної континентальної війни в Європі.

РФ готується до континентальної війни в Європі – Турчинов

Росія готується до повномасштабної війни в Європі, вкладаючи мільярдні статки для розбудови потужної військової інфраструктури на кордоні з Україною.

Про це повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов під час безпекового форуму.

Він зазначив, що Україна стане першим плацдармом, який Росія спробує взяти.

РФ вздовж українського кордону вже розбудовує аеродроми для військової штурмової авіації, військові бази та бази зберігання зброї і техніки.

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За словами Олександра Турчинова, на сході сьогодні знаходиться 8 армія Південного округу РФ, на півночі – 20 армія Західного округу РФ. Для забезпечення наступу, який готується РФ, будуть використовуватись 6 і 4 армії повітряно-космічних сил. Також вздовж нашого кордону розташовано 8 ракетних бригад.

Крім того, для можливого наступу Росія готує чотири дивізії та п’ять бригад повітряно-десантних військ, п’ять бригад та полк морської піхоти.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Росія перекинула на Донбас новітні системи озброєння.

Джерело: Укрінформ

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