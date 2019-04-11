Команди Петра Порошенка і Володимира Зеленського провели переговори щодо дебатів перед другим туром виборів, але не досягли домовленості.

Дата, місце і формат зустрічі між кандидатами на виборах президента України поки не визначені.

Команди Володимира Зеленського та Петра Порошенка провели переговори на території НСК Олімпійський, але так і не досягли домовленості.

Так, у штабі Порошенка наполягають на проведенні “подвійних” дебатів – 14 квітня на Олімпійському, а 19-го квітня – в студії Суспільного телебачення.

Зі свого боку, в команді Зеленського висувають інші умови – одні дебати 19 квітня на стадіоні НСК Олімпійський. Також у Зеленського пропонують дебати у вигляді телемосту.

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Глава фракції Блок Петра Порошенка Артур Герасимов висловив думку, що Зеленський “не готовий або не хоче брати участь у дебатах” (на НСК Олімпійський 14 квітня. – Ред.).

Нагадаємо, раніше у штабі Порошенка заявили, що нинішній президент прийде на дебати на НСК Олімпійський 14 квітня о 14.14.