PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Штаби Порошенка і Зеленського не домовилися щодо дебатів

Команди Петра Порошенка і Володимира Зеленського провели переговори щодо дебатів перед другим туром виборів, але не досягли домовленості.

Штаби Порошенка і Зеленського не домовилися щодо дебатів

Дата, місце і формат зустрічі між кандидатами на виборах президента України поки не визначені.

Команди Володимира Зеленського та Петра Порошенка провели переговори на території НСК Олімпійський, але так і не досягли домовленості.

Так, у штабі Порошенка наполягають на проведенні “подвійних” дебатів – 14 квітня на Олімпійському, а 19-го квітня – в студії Суспільного телебачення.

Зі свого боку, в команді Зеленського висувають інші умови – одні дебати 19 квітня на стадіоні НСК Олімпійський. Також у Зеленського пропонують дебати у вигляді телемосту.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Глава фракції Блок Петра Порошенка Артур Герасимов висловив думку, що Зеленський “не готовий або не хоче брати участь у дебатах” (на НСК Олімпійський 14 квітня. – Ред.).

Нагадаємо, раніше у штабі Порошенка заявили, що нинішній президент прийде на дебати на НСК Олімпійський 14 квітня о 14.14.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: УНІАН

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Порошенко планує балотуватися до Європарламенту
Місце голосування змінили понад 116 тис. виборців
Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)
У Зеленського запропонували провести дебати телемостом
Дебати Порошенка і Зеленського: чи можна буде потрапити на Олімпійський
LiqPay намагаються використовувати для реклами Зеленського
Коли експерти VADA озвучать результати аналізів Порошенка
Юристи, екс-міністри та професори: хто входить до команди Зеленського
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка