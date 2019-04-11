Лефортовский суд 17 апреля рассмотрит ходатайство следователей ФСБ о продлении ареста 24 украинским морякам, захваченным в плен в Керченском проливе.

Адвокат Айдер Азаматов, который защищает моряка Юрия Будзило, рассказал, что 17 апреля с 9.30 суд будет рассматривать продление ареста восьми пленным морякам, а в 14.30 – еще 12.

В Лефортовский суде сказали, что материалы дела украинских моряков еще не поступили, но предварительно суд запланирован на 17 апреля. При этом всем пленным планируют избрать меру пресечения в течение одного дня.

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Напомним, украинские моряки, которые были захвачены во время агрессии России в Керченском проливе, отказались давать показания в суде РФ.

4 марта исполнилось 100 дней, как 24 украинских моряков находятся в российском плену.

Фото: Лефортовский районный суд