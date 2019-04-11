Лефортівський суд 17 квітня розгляне клопотання слідчих ФСБ про продовження арешту 24 українським морякам, захопленим у полон у Керченській протоці.

Адвокат Айдер Азаматов, який захищає моряка Юрія Будзила, розповів, що 17 квітня з 9.30 суд розглядатиме продовження арешту восьми полоненим морякам, а о 14.30 – ще 12.

У Лефортівському суді сказали, що матеріали справи українських моряків ще не надійшли, але попередньо суд запланований на 17 квітня. При цьому усім полоненим планують обрати запобіжний захід упродовж одного дня.

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Нагадаємо, українські моряки, які були захоплені під час агресії Росії у Керченській протоці, відмовилися давати свідчення в суді РФ.

4 березня виповнилося 100 днів, як 24 українських моряків перебувають у російському полоні.

Фото: Лефортовський районний суд