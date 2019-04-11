Верховной Раде предложили повысить штрафы за езду без ремней безопасности или шлемов в 10 раз – до 510 грн.

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности предложил Верховной Раде увеличить штрафы за нарушение правил пользования ремнями безопасности и шлемами с 51 грн до 510 грн.

Целью законопроекта №10131 является уменьшение смертности и травматизма на украинских дорогах.

Главная задача – увеличить количество водителей, которые будут использовать ремни безопасности и мотошлемы.

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В комитете отметили, что размер штрафа, который существует сейчас – 51 грн – является несоизмеримо низким, если сравнить с тяжелыми последствиями, которые происходят из-за несоблюдения ПДД.

К слову, уровень пользования ремнями безопасности в Украине составляет 23% и является самым низким среди всех стран Европы.

Напомним, в первой половине 2019 фото- и видеофиксация на дорогах Украины заработала в полном объеме.