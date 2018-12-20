В первой половине 2019 года фото- и видеофиксация на дорогах Украины заработает в полном объеме.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил глава Нацполиции Украины Сергей Князев, передает Интерфакс-Украина.

Сейчас дорожная полиция работает в 23 областях Украины на участках дорог протяженностью более 6 тыс. км.

99 радаров ТruСАM были выданы работникам дорожной полиции.

Справка. ТruСАM – не стационарные приборы для фиксации скоростного режима.

Уже вынесено 18 тысяч постановлений о правонарушениях, а казна государства пополнилась 4 млн грн – именно столько за два месяца работы в таком режиме было выписано штрафов.

Князев отметил, что большинство законодательных актов относительно введения фото- и видеофиксации уже приняты, осталось принять небольшое количество правовых документов на уровне Кабмина.

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Напомним, что с 8 октября Кабмин восстанавливает масштабный контроль скорости специальными средствами и силами Национальной полиции в рамках политики безопасности дорожного движения.