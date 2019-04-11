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Факти / Україна

Їзда без ременя безпеки: Раді пропонують збільшити штраф у 10 разів

Верховній Раді запропонували підвищити штрафи за їзду без ременів безпеки або шоломів у 10 разів – до 510 грн.

ремни безопасности

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності запропонував Верховній Раді збільшити штрафи за порушення правил користування ременями безпеки та шоломами з 51 грн до 510 грн.

Метою законопроекту №10131 є зменшення смертності та травматизму на українських дорогах.

Головне завдання – збільшити кількість водіїв, які використовуватимуть ремені безпеки і мотошлеми.

Читайте: 51 тис. за п’яне водіння! Рада підвищила штрафи для водіїв (ОПИТУВАННЯ)

У комітеті відзначили, що розмір штрафу, який існує зараз – 51 грн – є дуже низьким, якщо порівняти з тяжкими наслідками, які відбуваються через недотримання ПДР.

До слова, рівень користування ременями безпеки в Україні становить 23% і є найнижчим серед всіх країн Європи.

Нагадаємо, у першій половині 2019 року фото- і відеофіксація на дорогах України запрацювала у повному обсязі.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

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